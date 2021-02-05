اجرام بغداد: القبض على متهم بالاتجار بالبشر اثناء قيامه ببيع فتاتين

2021/02/05 | 10:25 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد في وزارة الداخلية، القبض على متهم بالإتجار بالبشر اثناء قيامه ببيع فتاتين في العاصمة بغداد.

وذكرت المديرية في بيان أنه “بعد توافر معلومات من احد المصادر السرية لمكتب مكافحة جرائم الاتجار بالبشر/الكرخ حول وجود شخص لديه ممارسات مشبوهة بالمتاجرة بالفتيات ومن خلال تدقيق المعلومات التي أكدت بانه يروم بيع فتاتين مقابل مبلغ (60 الف دولار امريكي)”.

وتابعت “على الفور تم تشكيل فريق عمل وبالتنسيق مع المصدر تم توثيق المعلومات بالتصوير وقرر السيد قاضي التحقيق القاء القبض على المتهم بالجرم المشهود، وبكمين محكم تم القبض على المتهم متلبسا بالجريمة، هذا وقد تم اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه ودونت اقواله ابتدائيا وقضائيا بالاعتراف استنادا لأحكام المادة (٦) من قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم (٢٨) لسنة ٢٠١٢”.

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