نجم دفاع برشلونة: لهذا السبب ينحاز معظم الحكام إلى ريال مدريد

2021/02/05 | 10:30 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- عاد نجم دفاع برشلونة المصاب، جيرارد بيكيه، إلى تصريحات النارية ومهاجمة الحكام في الدوري، وفقا لما ذكر موقع "غول" الرياضي.

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