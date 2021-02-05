قائمة بأكثر 10 دول تضرراً من كورونا

2021/02/05 | 10:33 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ أفادت جامعة جونز هوبكنز الأميركية بارتفاع إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا في العالم إلى أكثر من 104 ملايين حالة، وإجمالي الوفيات إلى أكثر من 2.2 مليون وفاة.وبحسب بيانات الجامعة بلغ إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في العالم 104.838.939، وإجمالي الوفيات 2.281.731.وتصدرت الولايات المتحدة قائمة الدول من حيث عدد الوفيات جراء الفيروس بـ455.735 حالة […]

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