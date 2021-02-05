بعد اخلاء 39 حاوية.. المنافذ تؤكد اخلاء 103 حاويات جديدة في ميناء أم قصر

2021/02/05 | 10:35 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

أكدت هيئة المنافذ الحدودية، الجمعة، إخلاء 103 حاويات في ميناء ام قصر تابعة لوزارة النفط تحتوي على مواد شديدة الخطورة.

وقالت الهيئة في بيان تابعه ديجيتال ميديا ان ار تي، اليوم 5 شباط 2021 أنه "تنفيذاً لتوجيهات رئيس الوزراء والمتضمنة إخلاء الحاويات الكيمياوية وشديدة الخطورة في الموانئ التي تشكل تهديدا على سلامة المنشآت الحكومية والسكنية واستبعادها إلى أماكن نائية لسلامة المواطن والمجتمع اتخذت الهيأة كافة الإجراءات الأصولية لتنفيذ تلك التوجيهات"

وأضاف البيان انه تم" إخلاء (103) حاويات تحتوي على مواد شديدة الخطورة توزعت بواقع (82)حاوية في منفذ ميناء أم قصر الجنوبي و(14) حاوية في منفذ ميناء أم قصر الأوسط و(7) حاويات في منفذ ميناء أم قصر الشمالي"

واشار البيان الى ان جميع الحاويات تحتوي على مواد شديدة الخطورة وتتبع لوزارة النفط /شركة نفط البصرة وأنه تم استكمال كافة إجراءاتها الأصولية من قبل المراكز الكمركية وأكدت على الجهة المستفيدة بالحفاظ على محتوى الحاويات المسيلة بالسيل الكمركي وعدم فتحها.

الجدير بالذكر ان الهيئة قد اعلنت، يوم امس الخميس، اخلاء 39 حاوية تحتوي على مواد "شديدة الخطورة" تعود إلى وزارة النفط، في ميناء أم قصر الشمالي.

ا.ك

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