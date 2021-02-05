محاصيل زراعية مستوردة تهيمن على السوق.. ومسؤول محلي بديالى يكشف التفاصيل

2021/02/05 | 10:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

تحدث قائممقام بعقوبة في محافظة ديالى، عبد الله الحيالي، اليوم الجمعة (05 شباط 2021)، عن الواقع الزراعي في المحافظة، فيما كشف عن طريقة دخول المحاصيل المستوردة إليها.

وقال الحيالي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "المحاصيل الزراعية المستوردة التي يجري تهريبها من دول الجوار الى كردستان، ومن ثم دخولها الى الاسواق في المحافظة تهمين بنسبة 70% على المشهد العام".

وأضاف، ان "عملية التهريب تتم من خلال متنفذين هدفهم التأثير على الاقتصاد العراقي"، لافتا إلى أن "ملف حماية المنتج الوطني وهم وحبر على ورق".

وأشار إلى أن " مصير 15 ألف مزارع بات معلقاً بخطر استيراد المحاصيل الزراعية"، لافتاً إلى أن "المحافظة بدأت تفقد شبابها مهنة الزراعة بشكل كبير، واللجوء إلى المهن الأخرى".

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