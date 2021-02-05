أسعار الدولار والنفط والذهب خلال تعاملات الأسواق اليوم

2021/02/05 | 10:38 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

سجلت أسعار بيع الدولار أمام الدينار العراقي، اليوم الجمعة (05 شباط 2021)، استقراراً نسبياً قياساً بأسعار يوم أمس، ليبقى سعر بيع الدولار عند الـ 145.750 ديناراً.

وجاءت الأسعار كالتالي:

سعر بيع المئة دولار بـ 145,750، وسعر شراء المئة دولار بـ 144,750، وتعد هذه الأسعار بشكل تقريبي في مكاتب الصيرفة.

بينما جاءت أسعار بعض العملات الدولية كالتالي:

100 دولار 2,260,000 تومان

العملات العالمية الأجنبية

100 يورو لكل 119,65 دولار

100 باوند مقابل 136,86 دولار

100 دولار تساوي 713,71 ليرة تركية

في حين جاء سعر أونصــــــة الذهب عالمياً بـ 1797,55$، وسعر برميل نفط الخام برنـت 59,15 دولار، وسعر برميل نفط الخام الامريكـي 56,55 دولار.

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