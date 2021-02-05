تحليل: كيف تؤثر الإجراءات الاحترازية الجديدة على أداء بورصات الخليج ومصر؟

2021/02/05 | 10:41 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- محمود جمال - مباشر: استبعد محللون لـ"مباشر"، تأثر أسواق المال في الخليج ومصر بالإجراءات الاحترازية الجديدة التي بدأت تتخذها بعض دول المنطقة للحد من انتشار فيروس كورونا، مؤكدين أن مستثمري الأسهم أًصبحوا أكثر دراية بالهدف العام من تلك الإجراءات …

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