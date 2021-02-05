خبير قانوني يوضح كيفية استرداد اموال العراق المهربة

2021/02/05 | 10:41 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص ..اوضح الخبير القانوني علي التميمي، آلية استرداد العراق لامواله المهربة في الخارج.وقال التميمي لـ /المعلومة/، ان “التحرك الدولي الافضل لاسترجاع الاموال المهربة للخارج والتي تقدر ب ٥٠٠ مليار دولار أمريكي يمكن استردادها عن طريق اتفاقية غسيل الأموال لعام ٢٠٠٥ والموقع عليها العراق عام ٢٠٠٧ بمساعدة هذه الدول”.واضاف ان “ العراق يمكنه استرداد امواله كذلك وفقا المادة ٢٨من الاتفاقية العراقية الأمريكية لسنة ٢٠٠٨، وايضا وفق المادة ٥٠ من ميثاق الأمم المتحدة التي تؤكد على حق الدول التي تحارب تنظيمات موضوعة تحت الفصل السابع لميثاق الأمم المتحدة طلب مساعدة المنظمة الاممية والعراق كان يحارب داعش الارهابي الموضوع تحت الفصل السابع بموجب القرار ٢١٧٠ لسنة ٢٠١٤”.وبين ان “ العراق لديه مبلغ ٦٥ مليار دولار في البنك الفدرالي الأميركي مجمدة عائدة للنظام السابق ويمكن للعراق المطالبة بها وفق الاتفاقية أعلاه لعام ٢٠٠٨”.



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