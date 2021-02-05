بايدن ينفذ وعداً انتخابياً يخص اللاجئين

2021/02/05 | 11:00 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ أعلن الرئيس الأميركي جو بايدن، عن استقبال الولايات المتحدة الأميركية لأعداد أكبر من اللاجئين.وقال بايدن في خطابه حول السياسة الخارجية للبلاد والذي ألقاه في وزارة الخارجية: “سأوافق اليوم على أمر تنفيذي سيبدأ العمل الجاد لإعادة بناء برنامج استقبال اللاجئين لدينا لمساعدة الحاجة غير المسبوقة لهذا البرنامج على نطاق عالمي”.وأشار الرئيس الأميركي إلى أن “هذا الأمر التنفيذي سيسمح لنا مرة أخرى برفع عدد اللاجئين إلى 125 ألفا في السنة المالية الأولى للإدارة”.وكان بايدن قد وقع في وقت سابق، على 3 أوامر تنفيذية لإصلاح عملية الهجرة، قائلاً: “نحن بحاجة لنظام هجرة ملائم، والقرارات التنفيذية التي أوقعها تتعلق بالهجرة […]

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