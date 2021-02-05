2021/02/05 | 11:03 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص ..بين المحلل السياسي محمد كريم الساعدي، ان الحكومة في سبات من سرقة رواتب المتقاعدين ولم تحرك ساكن ازاء ضياع حقوق الشريحة الاكبر سنا في العراق، لافتا الى ان عدم انصاف هذه الشريحة يمثل مشاركة في سرقة مستحقاتهم.وقال الساعدي لـ /المعلومة/، ان “مصرف الرافدين تنصل عن المسؤولية ازاء استقطاعات رواتب المتقاعدين، بعد ان رمت دائرة التقاعد المسؤلية تجاه المصرف الذي اكد ان شركة البطاقة الذكية هي من اخطأت في ذلك”.واضاف ان “الحكومة في سبات ازاء جريمة السرقة بحق المتقاعدين، في وقت يعيش الكثير منهم تحت خط الفقر ومعظمهم خرج من الخدمة من دون ان يجد مكانا يعيش فيه او ارضا سكنية يحصل عليها من الدولة”.وبين ان “استمرار صمت الحكومة ازاء الجرائم التي ترتكب بحق الشعب اضافة للحصار الذي فرضته على العراقيين سيجعلها شريكة في جريمة سرقة رواتب المتقاعدين، اذ يتوجب ان تعوضهم عما خسروه وكذلك محاسبة الجهة المقصرة في هذا الامر”.



انتهى 25ن

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الساعدي: الحكومة في سبات من سرقة رواتب “المتقاعدين”) نشر أولاً على موقع (المعلومة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الساعدي: الحكومة في سبات من سرقة رواتب “المتقاعدين”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المعلومة).