القبض على متهم بالقتل في الديوانية

2021/02/05 | 11:09 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت قيادة شرطة الديوانية، اليوم الجمعة، عن القاء القبض على أحد المتهمين بالقتل من سكنة المحافظة.

القيادة قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "سيطرة النهر في محافظة الديوانية تمكنت من القاء القبض على أحد المتهمين بالقتل من سكنة محافظة ذي قار بعد تدقيق اسمه الذي وجد ضمن قوائم المطلوبين وفق أحكام المادة ٤٠٦".

والضاف البيان انه "تم ارساله إلى مركز شرطة البدير لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقه".

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