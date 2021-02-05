خلال الـ 24 ساعة الماضية.. الإصابات الجديدة بمحافظة عراقية تزيد على حالات الشفاء

2021/02/05 | 11:09 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

أعلنت دائرة صحة محافظة ديالى، اليوم الجمعة (05 شباط 2021)، تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا تفوق حالات الشفاء المكتسبة خلال الـ 24 ساعة الماضية

وقال مدير اعلام صحة المحافظة، فارس العزاوي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "فرق ديالى الصحية أجرت 2120 فحصاً لحالات اشتباه بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، وتبيّن أن 45 منها كانت موجبة"، مشيراً إلى "تسجيل أعلى معدل فحوصات خلال العام الحالي".

وأضاف، أن "أي حالة وفاة لم تسجل خلال المدة المذكورة، فيما كانت حالات الشفاء 39 حالة"، مبيناً أن "إجمالي الإصابات بلغ 23428، وإجمالي حالات الشفاء ارتفع إلى 23047، وبقيت الوفيات الكلية عند 278 حالة، منذ ظهور الوباء".

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