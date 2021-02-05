أسعار صرف الدولار والعملات الاجنبية في الاسواق المحلية

2021/02/05 | 11:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز _ بغداد

تنشر "الاقتصاد نيوز"، قائمة بأسعار صرف لدولار والعملات الاجنبية في الاسواق المحلية اليوم الجمعة.

سعر الدولار مقابل الدينار العراقياسعار مكاتب الصيرفة :سعر بيع الدولار 145,750سعر شراء الدولار 144,750

العملات العالمية الأجنبية100 يورو 119,65 دولار100 باوند 136,86 دولار100 دولار 713,71 ليرة تركية

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