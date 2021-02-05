حكومة البصرة تبعث رسائل اطمئنان لجميع الدول الخليجية بجاهزية المحافظة لاستضافة خليجي 25

2021/02/05 | 11:09 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- البصرة / نينا / بعثت الحكومة المحلية في البصرة برسائل اطمئنان ومحبة لجميع الدول الخليجية مفادها أن البصرة مستقرة وبجاهزية كاملة لإحتضان خليجي 25 المقبلة في البصرة عروس الخليج .وقال الناطق الرسمي بإسم محافظة البصرة"الحقوقي معين الحسن في تصريح لديوان المحافظة، إن الحكومة المحليّة وجميع المسؤولين في المحافظة، ترحب بجميع الوفود الخليجية من منتخبات وجماهير " وان البصريين متشوقون لأبناء الخليج حيث يفتحون القلوب قبل الأبواب لاستقبال الأشقاء .وبين "الحسن" أن هناك لجانا عديدة شُكلت لاستضافة الدورات السابقة ساعدت على اتمام العديد من المشاريع المرتبطة بالبطولة منها مُنجز ومنها في طور الإكتمال كالطرق والمجسرات التي ترتبط البصرة ومنافذها بالمدينة الرياضية والفنادق المخصصة للوفود .واضاف " أن البصرة مدينة آمنة حيث لم يسجل فيها اي حادث إرهابي منذ 10 سنوات وان الحوادث المسجلة هي جنائية تتم مكافحتها من قبل الحكومة المحلية، والقوات الأمنية .مشيرا الى ان البصرة تشهد الكثير من مشاريع الإعمار المستمرة وهناك شراكات وتؤمة تربط المحافظة بعدة مدن عالمية .وطالب " الحسن" الحكومة الاتحادية ووزارة المالية بإطلاق الاموال المخصصة للبصرة لإكمال البيئة المناسبة لإحتضان العرس الخليجي خصوصا وان البصرة تمثل المورد الرئيسي للعراق./انتهى

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