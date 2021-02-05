2021/02/05 | 11:09 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ اعلنت مديرية الإستخبارات العسكرية القبض على مجموعة إرهابية أعترفت بإستهداف القوات الإمنية وتقديم الدعم اللوجستي للإرهابيين في مضافاتهم ونشر أخبار العمليات الإرهابية .وذكر بيان للمديرية انه: بعملية نوعية ومعلومات إستخباراتية دقيقة نفذتها خلية الإستخبارات ومكافحة الإرهاب في مديرية الإستخبارات العسكرية وحسب توجيهات القائد العام للقوات المسلحة و وزير الدفاع وبإشراف مباشر من قبل مدير الإستخبارات العسكرية ، تمكنت الخلية من القاء القبض على مجموعة إرهابية أعترفت بإستهداف القوات الإمنية وتقديم الدعم اللوجستي للإرهابيين في مضافاتهم ونشر أخبار العمليات الإرهابية عبر وسائل التواصل الإجتماعي والترويج لها والتشجيع على إستهداف المنتسبين للأجهزة الامنية والمدنيين في مناطق شمال بغداد وكركوك ومناطق آخرى./انتهى9

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