الأمم المتحدة تؤكد اعتقال زعيم القاعدة في اليمن

2021/02/05 | 11:14 - المصدر: الايام نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ كشفت الأمم المتحدة عن اعتقال زعيم فرع تنظيم القاعدة في اليمن منذ عدة أشهر، ما يمهد لكشف الكثير من المعلومات لأجهزة مكافحة الإرهاب في حملتها ضد “القاعدة”، بحسب ما ذكرته وسائل إعلام.وبحسب الأمم المتحدة، فقد قُبض على زعيم تنظيم القاعدة في جزيرة العرب، خالد باطرفي، وقتل الرجل الثاني في التنظيم، سعد عاطف العولقي، […]

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