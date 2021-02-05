2021/02/05 | 11:17 - المصدر: شفق نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- صور .. اندلاع حريق في سوق قرب قلعة أربيل الاثرية هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع شفق نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2021/02/05 | 11:17.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (صور .. اندلاع حريق في سوق قرب قلعة أربيل الاثرية ) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (صور .. اندلاع حريق في سوق قرب قلعة أربيل الاثرية ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (شفق نيوز).