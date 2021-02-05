2021/02/05 | 11:24 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

قال اللواء يحيى رسول الناطق باسم القائد العام للقوات المسلحة إن ملف قتلة الخبير الأمني هشام الهاشمي والمتظاهرين موجود لدى الأجهزة الاستخبارية.

وأكد رسول في تصريحات صحفية أن الكشف عن أية معلومات من عدمه متوقف على طبيعة المعلومة ذاتها مشيرا الى ان الغاية من ذلك هو استكمال الإجراءات التحقيقية كاملة والتوصل الى الجناة حيث أن الأجهزة الأمنية والاستخبارية تبذل جهودا كبيرة بشأن الموضوع.

وفي ما يخص تأمين الحدود العراقية أشار رسول إلى تأمين نحو أربع مئة كليومتر من الحدود الغربية للبلاد، لافتا إلى ان الأجهزة الاستخبارية تمتلك معلومات قيمة عن العناصر الإرهابية من خلال تبادل المعلومات مع دول الجوار والدول الإقليمية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (رسول: ملف قتلة المتظاهرين وهشام الهاشمي موجود لدى الأجهزة الاستخبارية) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (رسول: ملف قتلة المتظاهرين وهشام الهاشمي موجود لدى الأجهزة الاستخبارية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).