المالية النيابية تعلن استقطاع 20% من موازنة الرئاسات الثلاث

2021/02/05 | 11:30 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت اللجنة المالية النيابية عن استقطاع 20% من موازنة الرئاسات الثلاث في موازنة العام 2021

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