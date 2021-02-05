بيان ’هام’ من الرافدين إلى الموظفين: البطاقة الإلكترونية كافية للحصول على السلفة

2021/02/05 | 11:32 - المصدر: وكالة ناس

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صرف الرافدين:

هام هام:

الموظفين الموطنة رواتبهم على مصرفنا ومن حاملي بطاقة الماستر كارد حيث تكون هذه البطاقة وحدها كفيله بمنحه السلفة وان ما اشيع عن دعوة المصرف للموظفين بجلب كتاب تأييد استمرارية الخدمة من دائرته فهذا غير صحيح اطلاقا والمصرف ينفي ذلك وان هذا الاجراء يخص فقط الموظفين غير الموطنة رواتبهم على مصرفنا ...



لذا على الموظف حامل بطاقة الماستر استصحاب بطاقته فقط والتوجه للتقديم على السلفة عن طريق فروع المصرف في بغداد والمحافظات الاسبوع المقبل ومنح السلفة له في نفس يوم التقديم عليها

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