2021/02/05 | 11:32 - المصدر: سفن سكاي

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أوضح وزير الصناعة منهل الخباز، الجمعة، إن نسب الإنجاز في المدن الصناعية الـ5 في عدة محافظات، وصلت لمستويات متقدمة، وفيما أشار لقرب موعد إفتتاح إثنين منهن، كشف عن إجراء مباحثات مع مجموعة إستثمارية مشتركة لإنشاء مدينة صناعية طبية في بغداد.

وقال الخباز، للوكالة الرسمية، وتابعه (7sky)، إن “المدن الصناعية المقرة في العراق خمس مدن، اثنتان منها شارفتا على الانتهاء إحداها في ذي قار، وتم إكمال البنى التحتية والمنشآة الخاصة وقريبا سيتم افتتاحها”.

وأضاف، أن “المدينة الصناعية في البصرة تم إنجازها بنسبة 70% وتحتاج إلى أشهر قليلة لافتتاحها، بالإضافة إلى مدن صناعية في الموصل وصلاح الدين والأنبار”.

وكشف الخباز إن “الوزارة تتباحث مع مجموعة استثمارية عراقية أجنبية مشتركة وتقديم التسهيلات كافة لإنشاء مدينة صناعية طبية في بغداد، حيث تم تخصيص الموقع وجاري العمل على الاتفاقات حول استملاك الأرض بغية إقامة المشروع”.

وكشف أن “المدينة ستنتج مستلزمات طبية وأدوية ومعدات وقائية”، مرجحاً أن تظهر المدينة إلى النور خلال 6 أشهر.

وأوضح، أن “المشروع بحاجة إلى أموال ومواد خاصة وذات مواصفات، فضلاً عن اختيار الشركات المناسبة لتنفيذه”.

وبشأن المدينة الاقتصادية بين العراق والأردن أشار الوزير الصناعة، إلى أن “المدينة كبيرة تحتوي على منطقتين حرة صناعية وأخرى تجارية تهدف إلى تكوين مدينة صناعية تجارية شاملة”.

من جانب آخر بين وزير الصناعة، أن “الوزارة في تواصل مستمر مع وزارة الصحة للتباحث بشأن توفير مستلزمات طبية ومعدات وأوكسجين تحسباً للمرحلة المقبلة من الجائحة”، لافتاً إلى أن “هناك عقودا مع وزارة الصحة لتوريد الكمامات والأوكسجين وأن الوزارة داعمة للمنتج الوطني”.

هناك تفاصيل اخرى بخصوص وزير الصناعة: قرب موعد إكمال المدن الصناعية الـ5، والسعي لإنشاء مدينة صناعية طبية ببغداد 7 SKY TV.

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