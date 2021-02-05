2021/02/05 | 11:32 - المصدر: عراقي نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة/ ارتفع الذهب اليوم الجمعة متعافيا من أدنى مستوى له خلال شهرين، والذي بلغه في الجلسة السابقة، لكن الأسعار بصدد تسجيل أكبر انخفاض أسبوعي منذ نهاية نوفمبر الماضي، في ظل صعود الدولار.وتتجه الفضة لأسوأ أسبوع في ثلاثة أسابيع بعد أن تراجعت بشدة عن أعلى مستوى في عدة سنوات، والذي بلغته في وقت سابق من الأسبوع الحالي على خلفية زيادة اهتمام المتعاملين الأفراد.وصعد الذهب في المعاملات الفورية بنسبة 0.3 بالمئة إلى 1796.77 دولار للأونصة، بحلول الساعة 06:22 بتوقيت غرينيتش، بعد أن نزل أمس الخميس ما يزيد عن 2 بالمئة، إلى أدنى مستوياته منذ أول ديسمبر الماضي.وربحت العقود الأمريكية […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الذهب يواجه أسوأ أسبوع في شهرين ونصف عراقي نيوز| Iraqi News Agency.

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