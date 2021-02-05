الداخلية: القبض على متهم بالإرهاب في الديوانية

2021/02/05 | 11:37 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، عن القاء القبض على أحد المتهمين بالإرهاب في محافظة الديوانية.

الوزارة قالت في بيان، ان “قوة من الاستخبارات ومكافحة الإرهاب في الديوانية تمكنت من القاء القبض على أحد المتهمين بالإرهاب من سكنة الشافعية يبلغ من العمر ٢٨عاما، مطلوب إلى مديرية استخبارات محافظة البصرة وفق أحكام المادة ٤ من قانون مكافحة الإرهاب”.

واضاف البيان ان “العملية تمت بعد جمع المعلومات عنه والتعرف على محل تواجده من قبل المصادر السرية الخاصة ليتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه”.

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