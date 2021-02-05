تراجع حركة المسافرين عالمياً 66 بالمئة في 2020

2021/02/05 | 11:37 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد /المركز الخبري الوطني _ أعلن الاتحاد الدولي للنقل الجوي “إياتا”، اليوم الجمعة، عن تراجع حركة المسافرين جواً عبر شركات الطيران العالمية بنسبة قياسية بلغت 66 في المئة في العام 2020، مقارنة بالعام 2019، وذلك بتأثير من وباء كورونا.وقال رئيس قسم الاقتصاد في “إياتا”، براين بيرس، أن “هذه النتيجة هي أكبر صدمة تلقاها القطاع […]

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