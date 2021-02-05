السليمانية... مشروع خيري للاشغال اليدوية

2021/02/05 | 11:37 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افتتح في مدينة السليمانية مشروع خيري هو الاول لمجموعة (خەیاڵی خانمان) للاشغال اليدوية، حيث تعرض فيه مطرزات يدوية وأشغال فنية وهدايا، فيما يعتبر المشروع جزءا من محاولة تمكين المرأة.

PUKmedia / تصوير: دانا حمه غريب

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