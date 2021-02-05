2021/02/05 | 11:37 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يقيم اتحاد ادباء وكتاب كركوك صباح يوم السبت 6 شباط 2021 مهرجان قصيدة النثر الثامن ( دورة الشاعر صلاح فائق ) وذلك في مقر الاتحاد بمدينة كركوك.

يذكر ان الشاعر صلاح فائق من مواليد كركوك عام 1945، انخرط مبكرا في السياسة وبسبب ذلك غادر العراق إلى سوريا في عام 1974، ومن دمشق إلى بيروت، حيث ما لبث فترة ليعود بعد ذلك مرة أخرى إلى دمشق بعد اندلاع الحرب الأهلية اللبنانية، ثم مكث فيها فترة ليسافر بعدها إلى لندن، حيث بقي فيها لعشرين سنة ثم غادرها إلى الفلبين في عام1994، ليقيم هناك منذ ذلك الحين.

شكل الشاعر صلاح فائق مع سركون بولس وفاضل العزاوي ومؤيد الراوي وجليل القيسي وجان دمو والأب يوسف سعيد جماعة كركوك .

أطلق على مجموعته الشعرية الأولى عنوان ( رهائن ) ونشرها في دمشق عام 1975.

ثم توالت مجموعاته الشعرية ( تلك البلاد ) التي صدرت في لندن عام 1978، ثم ( حريق آخر يليق بمدينة ) الصادرة أيضًا في لندن عام 1979، ثم ( طريق إلى البحر ) التي صدرت في باريس عام 1983، ثم ( مقاطعات وأحلام ) التي صدرت في لندن 1984، ومجموعة( رحيل ) الصادرة هي الأخرى في لندن في عام 1987، واصبح عدد مجموعاته الشعرية حتى الان ثلاثين مجموعة بالاضافة الى عشر مجموعات بلغات اخرى مختارات.

PUKmedia / رزكار شواني / كركوك

‌

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كركوك تقيم مهرجان قصيدة النثر ) نشر أولاً على موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كركوك تقيم مهرجان قصيدة النثر ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الاتحاد الوطني الكردستاني).