2021/02/05 | 11:37 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: أكد حسين علي محيسن مدير عام مصرف الرافدين في العراق، أنه لا علاقة للمصرف في الاستقطاع من رواتب المتقاعدين، مشيراً إلى وجود خلل في شركة البطاقة الذكية.وقال محيسن في تصريح لوكالة الأنباء العراقية (واع) أمس الخميس، إن عملية رفع الرواتب …

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بعد عطل فني.. مدير مصرف الرافدين يؤكد إعادة الاستقطاعات للمتقاعدين خلال أيام) نشر أولاً على موقع (مباشر) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بعد عطل فني.. مدير مصرف الرافدين يؤكد إعادة الاستقطاعات للمتقاعدين خلال أيام) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (مباشر).