برلماني عراقي: توجه لتخفيض موازنة العام الجاري إلى 100 تريليون

2021/02/05 | 11:37 - المصدر: مباشر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مباشر: كشف بدر الزياديالنائب عن تحالف سائرون في العراق، عن وجود توجه لتخفيض موازنة 2021 إلى 100 تريليون.وقال الزيادي لوكالة الانباء العراقية(واع)، أمس الخميس، إن هناك توجها بتخفيض الموازنة العامة لعام 2021 إلى 100 تريليون، بعد ان خفضت إلى 127 …

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