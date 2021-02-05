أول تعليق من واشنطن على اعتقال زعيم القاعدة في 'جزيرة العرب'

2021/02/05 | 11:37 - المصدر: NRT عربية

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زعيم القاعدة في جزيرة العرب

فوتو: ارشيف

منذ 15 دقیقة

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ديجيتال ميديا إن آر تي

علقت واشنطن، الجمعة، على نبأ اعتقال زعيم "القاعدة في جزيرة العرب"، خالد باطرفي، حيث أفادت وسائل إعلام أميركية بأن اعتقاله سيكون بمثابة "كنز من المعلومات" لوكالات مكافحة الإرهاب في أميركا والعالم.

وبحسب موقع "سايت" الاستخباراتي المهتم بشؤون الجماعات الإرهابية والمتطرفة، فأن قوات الأمن اليمنية اعتقلت باطرفي في محافظة المهرة قبل أن تسلمه إلى السعودية، حيث كان باطرفي زعيما للقاعدة في جزيرة العرب منذ أوائل عام 2020 بعد مقتل سلفه، قاسم الريمي، في غارة جوية أميركية في اليمن.

وأضاف ان "باطرفي، وهو في الأربعينيات من عمره، وينتمي عائلة يمنية ولد في الرياض بالسعودية، وقد تدرب مع القاعدة في أفغانستان قبل احداث 11 أيلول، وانضم لاحقا إلى فرع القاعدة في اليمن".

وفيما بعد أصبح باطرفي أحد المنظرين الرئيسيين لتنظيم القاعدة، ووفقا للأمم المتحدة، فقد ساعد في الإشراف على عملياته الخارجية قبل أن يصبح زعيما له في اليمن، كما يعد أول قيادي كبير من تنظيم القاعدة يجري اعتقاله.

وكانت الأمم المتحدة قد كشفت، أمس الخميس، عن اعتقال باطرفي في اليمن منذ عدة أشهر، مشيرة إلى مقتل نائبه، سعد عاطف العولقي، خلال عملية أمنية في مدينة الغيضة بمحافظة المهرة اليمنية في تشرين الأول الماضي.

وهذه هي المرة الأولى التي يتم فيها تأكيد اعتقال باطرفي رسميا، فيما لم تقدم الأمم المتحدة مزيدا من التفاصيل بشأن العملية أوعن مكان باطرفي الحالي.

ر.إ

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