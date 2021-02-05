الكشف عن آخر تفاصيل المدن الصناعية في العراق

2021/02/05 | 11:37 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ديجيتال ميديا ان ار تي

كشف وزير الصناعة منهل الخباز، الجمعة، عن آخر تفاصيل المدن الصناعية في العراق.

وقال الخباز في تصريح للوكالة الرسمية، اليوم 5 شباط 2021: إن "المدن الصناعية المقرة في العراق خمس مدن، اثنان منها شارفتا على الانتهاء إحداها في ذي قار، وتم اكمال البنى التحتية والمنشآة الخاصة وقريبا سيتم افتتاحها".

واكد أن "المدينة الصناعية في البصرة تم انجازها بنسبة 70% وتحتاج الى اشهر قليلة لافتتاحها، بالاضافة الى مدن صناعية في الموصل وصلاح الدين والانبار".

واشار الى ان الوزارة تبحث مع مجموعة استثمارية عراقية اجنبية مشتركة وتقدم كافة التسهيلات لانشاء مدينة صناعية طبية في بغداد، وأنه تم تخصيص الموقع و ان العمل جاري على الاتفاقات حول استملاك الارض بغية اقامة المشروع.

واضاف ان المدينة ستنتج مستلزمات طبية وأدوية ومعدات وقائية، وان المدينة الصناعية الطبية ستظهر الى النور خلال ستة اشهر، وان المشروع بحاجة الى اموال ومواد خاصة.

وفيما يتعلق بالمدينة الاقتصادية بين العراق والاردن اوضح الوزير، انها كانت بتوجيه من رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بضرورة الاستفادة من المناطق الحرة لانشاء المصانع بما يخدم البلدين.

واوضح ان المدينة كبيرة وتحتوي على منطقتين حرة صناعية واخرى تجارية، وتهدف الى تكوين مدينة صناعية تجارية شاملة.

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