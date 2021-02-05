2021/02/05 | 11:37 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت قيادة فرقة الرد السريع العراقية، اليوم الجمعة، عن القاء القبض على متهمين اثنين مطلوبين للقضاء وفق المادة ٤/ إرهاب في محافظة كركوك....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (العراق.. القبض على إرهابيين اثنين في كركوك) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (العراق.. القبض على إرهابيين اثنين في كركوك) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).