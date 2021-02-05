إحباط بيع فتاتين في بغداد والقبض على المتهم

2021/02/05 | 11:37 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اعلنت مديرية مكافحة اجرام بغداد في وزارة الداخلية العراقية، القبض على متهم بالإتجار بالبشر اثناء قيامه ببيع فتاتين في العاصمة بغداد....

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