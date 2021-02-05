أمريكي يسرق سيارة تحمل 30 جرعة لقاح كورونا في ولاية فلوريدا

2021/02/05 | 11:40 - المصدر: بغداد اليوم

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تبحث سلطات ولاية فلوريدا الأمريكية، اليوم الجمعة (5 شباط 2021)، عن رجل يعتقدون أنه سرق سيارة تحتوي على 30 جرعة من لقاح COVID-19.وأفادت صحيفة "نيويورك بوست" الأمريكية، بان "السيارة سرقت من موقف سيارات "Strawberry Festival Grounds" حوالي الساعة 3 مساءً بالتوقيت المحلي، بحسب ما قالت شرطة المدينة في بيانها".وأضافت، أنه "كان هناك 30 جرعة داخل السيارة من اللقاح، وكانت جميعها مبردة وقت السرقة".ونشرت الشرطة فيديو للمراقبة، يوم أمس الخميس، للمشتبه به، واصفة إياه بأنه رجل في العشرينات من عمره بشعر طويل.

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