الرافدين يصدر بياناً بشأن منح السلف للموظفين ويوجه دعوة لحاملي بطاقة “الماستر كارد”

2021/02/05 | 11:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أصدر مصرف الرافدين، اليوم الجمعة (05 شباط 2021)، بياناً بشأن منح السلف للموظفين، فيما وجه دعوة إلى الموظفين من حاملي بطاقة الماستر كارد.

وذكر المصرف في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "الموظفين الموطنة رواتبهم على مصرفنا ومن حاملي بطاقة الماستر كارد، حيث تكون هذه البطاقة وحدها كفيلة بمنحه السلفة".

وأضاف البيان، أن "ما اُشيع عن دعوة المصرف للموظفين بجلب كتاب تأييد استمرارية الخدمة من دائرته فهذا غير صحيح اطلاقا، والمصرف ينفي ذلك، وإن هذا الاجراء يخص فقط الموظفين غير الموطنة رواتبهم على مصرفنا".

وتابع البيان: "على الموظف حامل بطاقة الماستر استصحاب بطاقته فقط، والتوجه للتقديم على السلفة عن طريق فروع المصرف في بغداد والمحافظات الاسبوع المقبل ومنح السلفة له في نفس يوم التقديم عليها".

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