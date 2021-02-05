القبض على متهم يتاجر بالبشر خلال بيعه فتاتين بـ 60 ألف دولار في بغداد

2021/02/05 | 11:40 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

أعلن مكتب مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، اليوم الجمعة (05 شباط 2021)، إلقاء القبض على شخص يقوم بالاتجار بالبشر خلال بيعه فتاتين بمبلغ 60 ألف دولار أمريكي في بغداد.

وذكر المكتب في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بعد توافر معلومات من احد المصادر السرية لمكتب مكافحة جرائم الاتجار بالبشر/الكرخ حول وجود شخص لديه ممارسات مشبوهة بالمتاجرة بالفتيات، ومن خلال تدقيق المعلومات التي أكدت أنه يروم بيع فتاتين مقابل مبلغ (60 الف دولار امريكي)، تم على الفور تشكيل فريق عمل وبالتنسيق مع المصدر تم توثيق المعلومات بالتصوير".وأضاف البيان، أن "السيد قاضي التحقيق قرر القاء القبض على المتهم بالجرم المشهود، وبكمين محكم تم القبض على المتهم متلبسا بالجريمة".

وأشار المكتب إلى "اتخاذ الاجراءات القانونية بحقه ودونت اقواله ابتدائيا وقضائيا بالاعتراف استنادا لأحكام المادة 6 من قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 28 لسنة 2021".

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