المالية النيابية تعلن استقطاع 20% من موازنة الرئاسات الثلاث

2021/02/05 | 11:40 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / نينا/ أعلنت اللجنة المالية النيابية عن استقطاع 20% من موازنة الرئاسات الثلاث في موازنة العام 2021، مؤكدة تخفيض سقف الموازنة الى 130 تريليون دينار بدلاً من 164 تريليوناً.وقالت عضو اللجنة النائبة ماجدة التميمي للوكالة الرسمية اليوم الجمعة، إن "الفقرة الخاصة بالاستقطاعات التي أتت من الحكومة في مسودة الموازنة تم الغاؤها وتعويضها بتطبيق قانون ضريبة الدخل رقم (113) لسنة 1982".وأضافت أنه "تم تخفيض سقف الانفاق في الموازنة من 164 تريليون دينار الى 130 تريليوناً، كما تم زيادة الإيرادات الأخرى" ، مؤكدة أن "الموازنة تضمنت الكثير من الاصلاحات الاقتصادية".وأوضحت أنها "ترأست اللجنة الفرعية الخاصة للرئاسات الثلاث في الموازنة وتمكنت من استقطاع نسبة 20% من موازنة كل رئاسة من الرئاسات الثلاث في الموازنة".وأشارت الى أن "مجلس النواب أخذ دور السلطتين التنفيذية والتشريعية في ذات الوقت بموازنة 2021"، مبينة أنه "تمت دراسة كل مادة في الموازنة 5 مرات وبنقاشات مستفيضة".وتابعت التميمي أن "اللجنة المالية استضافت 90 الى 95 في المئة من الجهات التنفيذية ،ومنها ديوان الرقابة المالية، وتم التباحث بملاحظات مهمة في القطاع النفطي وجولات التراخيص"، مشيرة الى أن "هناك هدراً وخسارات كبيرة في هذا القطاع ،التي يحتاج جزءاً منها الى قرار وأجزاء أخرى الى قانون".وبشأن موازنة أمانة بغداد، قالت التميمي، إنه "تم التباحث بتخصيصات الأمانة ومحافظة بغداد في الموازنة من أجل تنفيذ المشاريع الاستثمارية وتقديم الخدمات للعاصمة"، لافتة الى أن أمانة بغداد ما زالت تتعامل في الجباية بالعملات القديمة كـ 20 ديناراً أو 40 ديناراً والسكني تأخذ منه جباية 120دينارا والتجاري 200 دينار، وهذه العملات غير موجودة في الوقت الحالي".وحول إجازة الخمس سنوات للموظفين أكدت التميمي، أنه "تمت الموافقة على إجازة الخمس سنوات لمرة واحدة، أي لا يحق للموظف أن يقدم على إجازة ثانية، مبينة أن موظف الخمس سنوات مشمول بقانون ضريبة الدخل من راتبه الأسمي"./انتهى9

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