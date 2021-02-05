مصدر زراعي يحذر من خطر المحاصيل الزراعية المستوردة على الواقع الزراعي في ديالى

2021/02/05 | 11:40 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعقوبة / نينا / أكد مصدر زراعي في محافظة ديالى ان المحاصيل الزراعية المستوردة تسيطر على نسبة 75% على الاسواق في المحافظة .وقال لمراسل الوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / اليوم ان تهريب المحاصيل الزراعية المستوردة لايزال مستمرا من دول الجوار ودخولها الى اسواق ديالى عبر منافذ اقليم كردستان ما انعكس بشكل سلبي على الواقع الزراعي في المحافظة .واضاف ان عمليات التهريب تهدف الى تدمير الواقع الزراعي في ديالى التي بدأت تفقد مهنتها الزراعية ولجوء اصحابها الى ممارسة مهن اخرى .داعيا الجهات الحكومية الى اتخاذ خطوات عاجلة لمنع انهيار الزراعة وانقاذ المزارعين من خطر المحاصيل المستوردة ./انتهى

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