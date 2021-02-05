القبض على إرهابيين اثنين في كركوك

2021/02/05 | 11:42 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت قيادة فرقة الرد السريع، اليوم الجمعة، عن القاء القبض على متهمين اثنين مطلوبين للقضاء وفق المادة ٤/ إرهاب في محافظة كركوك.

وذكرت القيادة في بيان تلقته السومرية نيوز، ان "مفارز اللواء الثالث التابع لفرقة الرد السريع تمكنت من القاء القبض على متهمين اثنين مطلوبين للقضاء وفق المادة ٤/ إرهاب في محافظة كركوك".واضاف البيان، ان "العملية تمت بعد الحصول على معلومات من خلال اعتراف النساء اللواتي تم القبض عليهن قبل ايام وفق المادة ٤ / ارهاب في شرق صلاح الدين، ليتم تسليمهما الى جهة الطلب".

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