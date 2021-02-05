2021/02/05 | 11:47 - المصدر: فرانس 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اغتيال الناشط السياسي لقمان سليم يأتي في ذكرى مرور ستة أشهر على تفجير مرفأ بيروت.. وزيارة الممثلة الخاصة للأمين العام في العراق للعاصمة الإيرانية طهران.. في نقطة تحول استراتيجية عن حقبة ترامب يعلن جو بايدن انتهاء الدعم الأمريكي للعمليات الحربية في اليمن..



وفريق علماء جامعة إكسفورد يعمل على إنتاج لقاح للمتغيرات الجديدة لكوفيد19.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (من تفجير مرفأ بيروت.. إلى اغتيال لقمان) نشر أولاً على موقع (فرانس 24) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (من تفجير مرفأ بيروت.. إلى اغتيال لقمان) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (فرانس 24).