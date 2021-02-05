خلال بيعه فتاتين بـ 60 ألف دولار.. القبض على متهم بتجارة البشر في بغداد

2021/02/05 | 11:49 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغدادأعلن مكتب مكافحة جرائم الاتجار بالبشر، اليوم الجمعة، القبض على شخص يتاجر بالبشر في العاصمة بغداد، خلال بيعه فتاتين بمبلغ 60 ألف دولار أمريكي.وذكر المكتب في بيان تلقى “النور نيوز” نسخة منه، انه “بعد توافر معلومات من احد المصادر السرية لمكتب مكافحة جرائم الاتجار بالبشر/الكرخ حول وجود شخص لديه ممارسات مشبوهة بالمتاجرة …

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