للمرة الثالثة.. تأجيل زيارة نتانياهو إلى أبوظبي والمنامة

2021/02/05 | 11:53 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أرجأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين

نتانياهو زيارته إلى الإمارات للمرة

الثالثة على التوالي بسبب تداعيات

فيروس كورونا المستجد، وفقا لما أوردته

صحيفة "جيروزاليم بوست".

وجاء التأجيل الجديد في الزيار

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