الجيش العراقي يعلن الاطاحة بأربعة دواعش بمناطق متفرقة

2021/02/05 | 11:53 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن الناطق باسم القائد العام للقوات

المسلحة اللواء، يحيى رسول، القبض على 4

دواعش بينهم آمر مفرزة.

وقال اللواء رسول في بيان صحفي إن

“تشكيلات جهاز مُكافحة الإرهاب نفذت

عملية نوعية جديدة بالتنسيق مع أسا

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