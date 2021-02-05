اعتقال عراقي أثناء بيعه فتاتين في بغداد مقابل 60 ألف دولار

2021/02/05 | 11:53 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- افادت تقارير إخبارية، الجمعة، أن

السلطات العراقية تمكنت من إلقاء القبض

على أحد الأشخاص أثناء سعية لبيع فتاتين

في العاصمة بغداد.

وقالت وزارة الداخلية في بيان صادر عن

مديرية، مكافحة إجرام بغداد، إن

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