2021/02/05 | 11:59 - المصدر: كل العراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- [بغداد_اين]أصدر مصرف الرافدين، الجمعة، توضيحاً جديداً بشأن منح السلف للموظفين الموطنة رواتبهم وغير الموطنة.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرافدين يصدر توضيحاً جديداً بشأن السلف
) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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