2021/02/05 | 11:59 - المصدر: كل العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- [بغداد_اين]أصدر مصرف الرافدين، الجمعة، توضيحاً جديداً بشأن منح السلف للموظفين الموطنة رواتبهم وغير الموطنة.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الرافدين يصدر توضيحاً جديداً بشأن السلف ) نشر أولاً على موقع (كل العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الرافدين يصدر توضيحاً جديداً بشأن السلف ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (كل العراق).