رائد فهمي: هجوم بالقنابل والرصاص طال مقر الحزب الشيوعي في النجف

2021/02/05 | 12:03 - المصدر: وكالة ناس

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بيان

اعتداء جبان يطال مقر حزبنا الشيوعي العراقي في النجف

مرة أخرى تعود خفافيش الظلام في تمام الساعة الثالثة وخمسين دقيقة من فجر يوم الجمعة، الخامس من شباط، لتستهدف خيمةَ الشعب ومهدَ الثائرين، مقرَ حزبنا الشيوعي العراقي في النجف بقنابل المولوتوف ورصاصات الغدر الآثمة، هذا البيت الذي تخرجت فيه جحافل المناضلين من أجل وطن حر وشعب سعيد، هذا البيت الذي خرجت منه العشرات من قناني الأوكسجين وأجهزة التنفس لاسعاف المصابين بفايروس كورونا وآلاف السلات الغذائية في مواجهة الحظر الذي رافق الجائحة...



وفي الوقت الذي ندين فيه ونستنكر هذه الفعلة الجبانة، نؤكد بقاءنا على طريق الشعب لتحقيق التغيير الشامل والخلاص من سلطة الفساد والفاسدين والقتلة المأجورين، ونطالب الحكومة مرة أخرى بضرورة حصر السلاح بيد الدولة وتفعيل قانون الأحزاب النافذ وضبط الأمن كمقدمة واجبة لإجراء الانتخابات القادمة، كما ونشيد بالاستجابة السريعة للقوات الأمنية وفرق الدفاع المدني في المحافظة ونطالبها بالكشف عن الجناة وتقديمهم للعدالة...عاش الشعبعاش العراقالخزي والعار للقتلة والفاسدين

(حزبك فهد ما مات باقي للأبدبيت الشعب عنوانه بحي السعد)

محلية النجف للحزب الشيوعي العراقي٥ شباط ٢٠٢١

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