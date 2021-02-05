بعد 4 سنوات من السجن الاحتياطي.. مصر تطلق سراح صحفي بقناة الجزيرة

2021/02/05 | 12:03 - المصدر: الحرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أطلقت السلطات المصرية مساء الخميس، سراح الصحافي محمود حسين الذي يعمل في قناة الجزيرة القطرية بعد أربع سنوات من الحبس الاحتياطي بتهمة نشر أخبار كاذبة، حسبما أفاد الجمعة مصدر أمني مصري.

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