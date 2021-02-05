محاولة اغتيال قائد طيران الجيش العراقي في بغداد

2021/02/05 | 12:08 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الترا عراق - فريق التحرير

نجا قائد طيران الجيش اللواء الركن سمير المالكي، من محاولة اغتيال قرب منزله في العاصمة بغداد.

وأعلنت قيادة طيران الجيش، فجر الجمعة 5 شباط/فبراير، تفكيك عبوة ناسفة وضعت أمام منزل المالكي في منطقة المنصور، غربي العاصمة بغداد.

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وقال ضابط في الجيش لـ "الترا عراق"، إنّ "خبراء المتفجرات تمكنوا من تفكيك العبوة الناسفة دون تسجيل خسائر أو إصابات".

ورجح الضابط الذي طلب عدم كشف هويته، وقوف تنظيم "داعش" وراء العملية، في محاولة رد على تصفية كبار قادة التنظيم في العراق خلال الأيام القليلة الماضية.

وتولّى المالكي قيادة طيران الجيش العراقي، في كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي، خلفًا للفريق أول الركن حامد عطية المالكي الذي أُحيل إلى التقاعد.

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