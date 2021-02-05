2021/02/05 | 12:08 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مهزلة فساد يكشف عنها دكتور في جامعة أهل البيت) نشر أولاً على موقع (قناة التغيير) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مهزلة فساد يكشف عنها دكتور في جامعة أهل البيت) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة التغيير).