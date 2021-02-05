المنافذ العراقية تؤكد اخلاء 103 حاويات جديدة في ميناء أم قصر

2021/02/05 | 12:08 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة المنافذ الحدودية في العراق، اليوم الجمعة، إخلاء 103 حاويات تحتوي مواد شديدة الخطورة في موانئ أم قصر بمحافظة البصرة جنوب البلاد....

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