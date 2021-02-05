2021/02/05 | 12:08 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألقت مديرية الإستخبارات العسكرية التابعة لوزارة الداخلية العراقية اليوم الجمعة، القبض على مجموعة إرهابية....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد.. القبض على مجموعة ارهابية بالعراق واعترافات خطيرة ) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد.. القبض على مجموعة ارهابية بالعراق واعترافات خطيرة ) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).